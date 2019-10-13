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§ NG.kz
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Визит митрополита приурочен к православному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы, который верующие отмечают 14 октября.
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* maxsaf
Re: Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще немного - и можно начать возрождение святой инквизиции. А пока закона о защите чувств верующих достаточно.
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§ Ваш земляк
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2828
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это ты к чему?!

[Исправлено: Ваш земляк, 13.10.2019 - 23:33]
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§ Сыкымы
Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Костанайскую область
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1004
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.10.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://images.vfl.ru/ii/1570994507/d1dafe7d/28182001_m.jpg

[Исправлено: Сыкымы, 14.10.2019 - 01:31]
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* maxsaf
Re: Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Я уже не знаю, где грань дозволенного. Земля все еще круглая официально или снова плоская? Кстати картинка Сыкымы тоже вызывает вопросы.
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§ Butch
Re: Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.10.19 - 06:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А пока закона о защите чувств верующих достаточно.

Да пойдет, Макс!
Они же по "альтернативности" своей сами не заметили как этот закон их характеризует.
Мне вот что любопытно ковчег этот он прозрачный? И там прямо действительно кости лежат? Или это так, пустая коробочка с надписью "здесь покоится левая малая берцовая..."?
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* maxsaf
Re: Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3426
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.10.19 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

А разве в этом случае имеет значение, что там? Все просто верят, что там оно самое.
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