abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3387





(Полноправные пользователи) Сообщений: 851

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 Цитата-// от скажи мне,Абайка - ты хоть смотрел расследования Навального?Ведь там настолько неопровержимые факты,что впору заводить уголовные дела.Вместо этого Власть засекретила данные об имуществе первых лиц и их приближённых.Что ты на это скажешь?!//





Смотрел я Навального, расследования хорошие,сам Навальный никакой симпатии у меня не вызывает, Ельцин 2.0. придет к власти и каюк России, гражданская война неминуема,не готова Россия после 40 лет сверхдержавности,быть обычной хорошей страной по типу скандинавских, где все тихо спокойно и все не по нашему)

Люди ещё повоевать хотят,я так думаю,пример с новороссией это ярко показал, и после Путина если придет Навальный все вот это на поверхность выплеснится как в 1917 как 1991