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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Лучше работайте в этом направлении в России. Или там боязно?

Я всегда открыто выражал свои взгляды и не отмалчивался.И когда начинаю говорить про это людям,они пытаются защитить Сказочного,говоря,что во всём виноват Медведев.А когда я задаю им вопрос,а кто же поставил Медведева премьер-министром,люди почему-то впадают в ступор.наверное,это Меркель или Трамп!Кто же ещё желает и делает гадости России!
ПыСы. Люди!Научитесь пользоваться содержимым своей черепной коробки!Ну хотя бы иногда!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// тогда,если что,был премьер-министром//

И вообще не контролировал ситуацию хотите сказать?

Цитата-// Просто надо дать дорогу тем,кто разберётся со всеми теми Авгиевыми конюшнями,которые возникли за период правления Сказочного//

Каким способом дать эту дорогу то? Революция, майдан? Или думаете система родит героя?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И митинг - совсем не равно переменам - это наименее эффективный и наиболее опасный способ выражения мнения.

Вопрос риторический,ибо на него ты просто не ответишь.А как ещё обратить внимание властей на те запросы,которые задает население,как не с помощью митинга?!Если остальные способы себя исчерпали?! И не надо мне тут снова начинать жевать сопли про запросы,обращение и прочую чушь!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Каким способом дать эту дорогу то? Революция, майдан? Или думаете система родит героя?

Не пытаться в очередной раз посадить всех,кто не согласен с политикой,проводимой в последнее время.И перестать убивать всех тех,кто не согласен с тобой.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3666
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.10.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что вся вот эта компания по очернению Путина началась ровно после войны 08.08.08 когда Россия впервые за 20 лет зубы Америке показала?

Вау не ожидал. Такой короткий и всё говорящий анализ. Думал уже не услышу такое. Не говоря про Газпром акции, если кого то интересует. А остальное лай.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вот скажи мне,Абайка - ты хоть смотрел расследования Навального?Ведь там настолько неопровержимые факты,что впору заводить уголовные дела.Вместо этого Власть засекретила данные об имуществе первых лиц и их приближённых.Что ты на это скажешь?!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 00:25
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты смотрел "Хуизмистерпутин"? Познавательный фильм!Посмотри,потом поделишься мнением.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оп,походу кончилась моя Лафа)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чой-то коммент Абайки проходит проверку?!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2826
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты,как товарищ Берия,вышел из доверия!Не оправдываешь надежд!Не отрабатываешь вложенные средства!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 851
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// от скажи мне,Абайка - ты хоть смотрел расследования Навального?Ведь там настолько неопровержимые факты,что впору заводить уголовные дела.Вместо этого Власть засекретила данные об имуществе первых лиц и их приближённых.Что ты на это скажешь?!//


Смотрел я Навального, расследования хорошие,сам Навальный никакой симпатии у меня не вызывает, Ельцин 2.0. придет к власти и каюк России, гражданская война неминуема,не готова Россия после 40 лет сверхдержавности,быть обычной хорошей страной по типу скандинавских, где все тихо спокойно и все не по нашему)
Люди ещё повоевать хотят,я так думаю,пример с новороссией это ярко показал, и после Путина если придет Навальный все вот это на поверхность выплеснится как в 1917 как 1991
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