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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0:2
В печали,пора налить
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но не как Сан Марино все таки. Там счёт 9-0 был неделю назад. С этими же бельгийцами.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
З минуты добавлено.
Через два часа Кипр Россия
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще конечно интересно.
Суббота вчера.
Один меня в националисты, другой в расисты определил.
Так понимаю когда аргументов нет,
То начинается такая песня.

[Исправлено: alex_60, 13.10.2019 - 21:01]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 ноября в Сан Марино надо лететь.
Казахстан Сан Марино. Футбол.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода на улице чудесная. Даже домой заходить не хочется.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3418
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

У вас все в порядке с аватаркой?
Кто еще не видит аву Купидона?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В личных данных авы нет.
Зато друг есть. Понятно кто

[Исправлено: alex_60, 13.10.2019 - 21:58]
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У вас все в порядке с аватаркой?

Глючит. Пишет недостаточно памяти. Аватарка 100х100, 6,3 КБ.

Цитата:
alex_60:
В личных данных авы нет. Зато друг есть. Понятно кто

Не думаю что надо советоваться по этому вопросу.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2814
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И себя пошлым, конечно, не считаете

-Оцените свою пошлость по 100-балльной шкале.
-69!
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Я "Двенадцать стульев","Золотой телёнок",Похождения бравого солдата Швейка","Трёх мушкетёров","Русскую сатиру и юмор 18-20 вв" и кучу других книг перечитал раз несколько.Всё и не упомнишь//

А что эт ты Земляк все по детско-юношеской литературе топчишся,надо уже поглубже посерьезнее читать) там на классику переходить) Достоевский,Толстой,Тургенев)


Цитата-//Я же вот не берусь всех учить,как надо ремонтировать ДВС,просто потому,что не знаю,как и что там//

Вот энто правильно,уважаю) То-то смотрю все реже стал по новостям комментить,флудишь в основном)


Цитата-//Если подумать, то в лозунге ,,наша? газета'' логики хоть отбавляй. Как и в странном цитировании чужих сообщений при коментировании//

Это перформанс,это сейчас модно) после новости о Мексике поставил эту аву)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 842
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земляк давай если без обоюдных наскоков и оскорблений)

После ухода Путина думаешь лучше жизнь в РФ будет или хуже? И ты вообще за кого,просто против Путина? или считаешь что Навальный и Ко это отличная замена всей кремлевской братии?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2814
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
все реже стал по новостям комментить,флудишь в основном)

С Пескаря пример беру - глядишь, и мне УП обломится.Здесь же ведь главное что - не идти против мнения редакции,поддакивать и одобрять,быть гибким и услужливым,не иметь своего мнения,осуждать митинги и всяческие перемены.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3418
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это перформанс,это сейчас модно) после новости о Мексике поставил эту аву)

После новости про крузак акима на встречке большинство акиматских поди себе тоже мысленно такую аву выбрали ))
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