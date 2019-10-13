abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3356





(Полноправные пользователи) Сообщений: 842

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:08 Цитата-// Я "Двенадцать стульев","Золотой телёнок",Похождения бравого солдата Швейка","Трёх мушкетёров","Русскую сатиру и юмор 18-20 вв" и кучу других книг перечитал раз несколько.Всё и не упомнишь//



А что эт ты Земляк все по детско-юношеской литературе топчишся,надо уже поглубже посерьезнее читать) там на классику переходить) Достоевский,Толстой,Тургенев)





Цитата-//Я же вот не берусь всех учить,как надо ремонтировать ДВС,просто потому,что не знаю,как и что там//



Вот энто правильно,уважаю) То-то смотрю все реже стал по новостям комментить,флудишь в основном)





Цитата-//Если подумать, то в лозунге ,,наша? газета'' логики хоть отбавляй. Как и в странном цитировании чужих сообщений при коментировании//



Это перформанс,это сейчас модно) после новости о Мексике поставил эту аву)