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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 160 из 160«1...158159160
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 21:35
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, второе предупреждение - тебе... :-o
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* таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.10.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот это - сын Марика.


Какая прелесть! Счастливец ты, Марик! Не останавливайся на достигнутом: один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - сын!
:-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

За что.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то тут причём.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амир Закан,зовут сына, Марика... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.10.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти 20 лет, потребовалось, чтобы узнать,
что существует общество "Зелёный Пояс Штелле".

Вот маршруты и схемы - прогулок.
Ходить тут можно только по проложенным
тропинкам. В общем - природа...
:lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты не ответил на вопрос.
Точнее на два.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или только это можешь.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.10.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Или только это можешь.

Алекс, я в вашу деревню больше-
не хожу.Вас не учу. А удалил я,
твой расистский комент. Второй
вопрос - вытекает из Удаления.
Все жалобы подавай на имя ОК.
Я говорил, что в деревеньке,
на Личности можно переходить в
отношение - только меня...

;-) :-o :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да понял, грек опять.вылез.
Ауфидерзейн
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.10.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
грек опять.вылез.

Возможно, но не Вассо,
как вчера у тебя. Смотри -футбол,
и умей достойно - проигрывать... :lol: :oops:
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§ Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.10.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и умей достойно - проигрывать...

хорошая шутка ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В лужах стойте

Алекс,иногда вот так,

охота - полнжать...
:lol: :-o :oops:
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Страница 160 из 160«1...158159160
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