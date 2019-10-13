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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0:2
В печали,пора налить
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но не как Сан Марино все таки. Там счёт 9-0 был неделю назад. С этими же бельгийцами.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
З минуты добавлено.
Через два часа Кипр Россия
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще конечно интересно.
Суббота вчера.
Один меня в националисты, другой в расисты определил.
Так понимаю когда аргументов нет,
То начинается такая песня.

[Исправлено: alex_60, 13.10.2019 - 21:01]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 ноября в Сан Марино надо лететь.
Казахстан Сан Марино. Футбол.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода на улице чудесная. Даже домой заходить не хочется.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3417
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

У вас все в порядке с аватаркой?
Кто еще не видит аву Купидона?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5337
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В личных данных авы нет.
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