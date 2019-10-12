drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2395





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17532

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:18 Цитата: alex_60:

Или только это можешь.

Алекс, я в вашу деревню больше-

не хожу.Вас не учу. А удалил я,

твой расистский комент. Второй

вопрос - вытекает из Удаления.

Все жалобы подавай на имя ОК.

Я говорил, что в деревеньке,

на Личности можно переходить в

отношение - только меня...



