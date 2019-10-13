Ваш земляк:

Я "Двенадцать стульев","Золотой телёнок",Похождения бравого солдата Швейка","Трёх мушкетёров","Русскую сатиру и юмор 18-20 вв" и кучу других книг перечитал раз несколько.Всё и не упомнишь.

Кто верит в то что бог есть, кто-то что бога нет. И то, и другое-недоказумемо. Пересчитывать будете? Буду!