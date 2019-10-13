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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// а некоторым глаз режет//

При резях в глазах нужно незамедлительно обратиться к врачу)

Цитата-// Вроде все без обид ??//

Так обижаетесь только вы с Земляком постоянно, остальные вполне с юмором воспринимают все написанное на форуме)
Ой не чето грубо высказался) не обиделись?)
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 38
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я рассказал завязку сюжета а не всю историю) таким же макаром можно не ходить на "Тихий дон" если будет известно о завязке: "главный герой уходит от жены к любовнице")

Если перед матчем тобольцы-нетобольцы, вам скажут-наши проиграют 3-0,пойдете на матч?
Если пойдете, зачем?
Есть произведения которые хочется пересмотреть/перечитать ещё и ещё раз. А другие и один раз еле досматриваешь?
Почему так?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1371
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
---И где вы видели , чтобы я обиделся ?? Других защищал - да .
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
При резях в глазах нужно незамедлительно обратиться к врачу)

Вы не поняли!
Это такая фигура речи. Ну... ему неприятно что другие неправильно пишут. Поняли?
А так то да, если человек ощущает недомогания, сразу к врачу. Не дожидаясь конвульсии.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Если перед матчем тобольцы-нетобольцы, вам скажут-наши проиграют 3-0,пойдете на матч?Если пойдете, зачем?//

Что то вы вообще не в ту степь ушли) сравнивать фильм который вы ещё не знаете чем кончиться и одноразовый матч) логика ты хде?)

Цитата-//. ему неприятно что другие неправильно пишут

Тогда нужно к другому врачу обратиться) это тоже нехорошо,когда человек часто раздражается из-за пустяков) то иза орфографии то иза терминов

Постоянно подавленная агрессия, пассивно-агрессивный тип поведения отравляют наш организм, негативно влияют на наши мысли, поведение, приучают к позиции жертвы, к пассивности, агрессивности, предосудительности. Человек растрачивает свою энергию не просто понапрасно. Это приводит к различным заболеваниям, в первую очередь — к сердечно-сосудистым. Как показывает статистика, большинство инфарктников либо пассивно-агрессивные, либо очень раздражительные люди.

Цитата-// Других защищал - да //

Ну вы прям Бэтмен)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1371
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
----Да нет , не Бэтман. Просто зачем грубость допускать ??Добрее надо быть , добрее !!
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Домбрее надо быть домбрее)

Кто не понял,шутка Камызяк 2017 на летней игре в Астане
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Есть произведения которые хочется пересмотреть/перечитать ещё и ещё раз.

Я "Двенадцать стульев","Золотой телёнок",Похождения бравого солдата Швейка","Трёх мушкетёров","Русскую сатиру и юмор 18-20 вв" и кучу других книг перечитал раз несколько.Всё и не упомнишь.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
если человек ощущает недомогания, сразу к врачу. Не дожидаясь конвульсии.

"Резать к чёртовой матери!Без всяких перитонитов!"Цитата:
Coopidon:
Ну... ему неприятно что другие неправильно пишут.

Вот такой я граммар-наци.Картинку бы ещё вставил,про словарь, с надписью "Хочется взять и подарить".
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

"Некоторые свою образованность показать хочут"."Письмо к учёному соседу"за авторством А.П.Чехова.Ну а здесь некоторые берутся рассуждать о том,о чём имеют ни малейшего представления,причём начинают рассуждать с этаким менторским тоном.Я же вот не берусь всех учить,как надо ремонтировать ДВС,просто потому,что не знаю,как и что там ремонтировать.Хотя имею представление об устройстве и принципах работы.Поэтому и не лезу туда,где не могу что-либо подсказать или помочь.Кстати,хороший принцип по жизни."Беда,коль пироги начнёт печь сапожник,а сапоги тачать пирожник!"
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 19:58
Комментарий проходит проверку.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серули и весёлые так понял до ночи свою программу закрыли.
Смотрим футбол. Казахстан - Бельгия.
Ноль- один после первого тайма.
Пока вполне достойно.
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 20:04
Комментарий проходит проверку.
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