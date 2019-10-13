Серый волк Re: "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10704

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:16 Цитата: maxsaf:

Как такое возможно? Там щель или дыры?

Если там горючий утеплитель и пластиковый горючий сайдинг на деревянной решетке, то там такие дыры! В головах, что арбузы со свистом пролетать должны!