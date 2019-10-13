abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #3335





(Полноправные пользователи) Сообщений: 840

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:39 Цитата-// Если перед матчем тобольцы-нетобольцы, вам скажут-наши проиграют 3-0,пойдете на матч?Если пойдете, зачем?//



Что то вы вообще не в ту степь ушли) сравнивать фильм который вы ещё не знаете чем кончиться и одноразовый матч) логика ты хде?)



Цитата-//. ему неприятно что другие неправильно пишут



Тогда нужно к другому врачу обратиться) это тоже нехорошо,когда человек часто раздражается из-за пустяков) то иза орфографии то иза терминов



Постоянно подавленная агрессия, пассивно-агрессивный тип поведения отравляют наш организм, негативно влияют на наши мысли, поведение, приучают к позиции жертвы, к пассивности, агрессивности, предосудительности. Человек растрачивает свою энергию не просто понапрасно. Это приводит к различным заболеваниям, в первую очередь — к сердечно-сосудистым. Как показывает статистика, большинство инфарктников либо пассивно-агрессивные, либо очень раздражительные люди.



Цитата-// Других защищал - да //



Ну вы прям Бэтмен)