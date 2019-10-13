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§ NG.kz
Еще про одну автобусную остановку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее была заметка про автобусную остановку на центральном рынке. Прочитала о быстром реагировании властей. Захотелось тоже написать про остановку по у.Алтынсарина, что возле магазина "Березка".
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот и правильно. В погоне за зелеными технологиями и прочей нелепой цифровизацией главное людей не смешить.


У вас зимой какая средняя температура отмечается? Сегодня-же отдыхаешь, если есть возможность сфоткай какую нибудь остановку у себя и нам на обозрение выстави, чтобы мы могли сравнить. Хоть какая-то польза от вас будет.
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§ maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Да такая же примерно как в Кустанае температура.
Примерно так выглядит


[Исправлено: maxsaf, 13.10.2019 - 12:26]
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас интересные остановки - стеклянные, сторона к дороге - глухая. Машины несутся по лужам а брызги не залетают. Вход узкий с обратной стороны, с тротуара, не дует. Остановка близко к дороге.


На больших проспектах и улицах дороги расширили, для автобусов предусмотрели карманы, ранее их не было. В большинстве своём остановки установили прямо на тротуар, бывает брызги немножко действительно летят, если за кармашком на полосе движения большая лужа, но это только когда сильные ливни. Вот остановка где лужа, возле рынка, там на мой взгляд правильно установили за тротуаром, но не заасфальтировали.
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да такая же примерно как в Кустанае температура.


Хорошо, фото элитной и реально дивной остановки засветите.
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§ maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Добавил выше, она не дивная и не элитная, не то что нур-султанские. Просто защищает от ветра дождя и брызг

[Исправлено: maxsaf, 13.10.2019 - 12:40]
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да такая же примерно как в Кустанае температура. Примерно так выглядит


Да действительно дивные, вот значит откуда идея стеклянных остановок к нам пришла, только у нас недоработали, не полностью здесь вкурили, изготовили вариант для африканских стран.

Плюсы и минусы, на мой взгляд на вскидку: у вас тыльная сторона обращена в сторону дороги, у нас фасадная в сторону дороги; Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее. Сидячих мест у нас поболее, правда зимой можно сидеть только в тулупе.

Возможно может ещё какие-то отличия есть.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2019 - 12:45]
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§ Kairat stayer
Re: Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одно существенное различие можно отметить: у нас фасадная сторона полностью открыта, то есть частично не остеклена, зимой сильно продувается, у вас с тыльной стороны предусмотрен выход, при этом остальная часть застеклена. Одна надежда на изменение климата, может через определённое время станет теплее в зимнее время года;
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* Серый волк
Еще про одну автобусную остановку
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10704
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь истинно верую в речи областного акима о ежегодном росте технологий в течении 20 лет!
Видите: невидимая остановка на невидимом тротуаре! :-)
Нанотехнологии высочайшего класса выросли!
Скоро будут в невидимых районах стоять невидимые дома с невидимыми жителями!
:-)
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