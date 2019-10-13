Цитата: maxsaf:

Да такая же примерно как в Кустанае температура. Примерно так выглядит



Да действительно дивные, вот значит откуда идея стеклянных остановок к нам пришла, только у нас недоработали, не полностью здесь вкурили, изготовили вариант для африканских стран.



Плюсы и минусы, на мой взгляд на вскидку: у вас тыльная сторона обращена в сторону дороги, у нас фасадная в сторону дороги; Стекла сплошные у нас имеется просвет между потолком и вертикальными боковыми перегородками изготовленными также из стекла, там примерно сантиметром 30-40 и зимой гуляет ветер: Снизу панелей у нас просвет поболее. Сидячих мест у нас поболее, правда зимой можно сидеть только в тулупе.



Возможно может ещё какие-то отличия есть.



[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2019 - 12:45]