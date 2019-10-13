Цитата: Ваш земляк:

в такие сказочки веришь!А

В какие - "такие"? Все твои ссылки - пшик. Таких можно наплодить сколько угодно и про кого угодно - был бы смысл. А уважаемого мне дали за соблюдение местных правил и бесконфликтность - я в интернете веду себя как в жизни - прекрасно знаю, что анонимность только на поверхности. А если кого хочу оскорбить - делаю это так, что не все это поймут.