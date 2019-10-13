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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 04:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну давайте,гастролируйте

С гастролями это только вы катаетесь, удачливая по жизни.Как в семье дела обстоят?Дети не болеют?
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 04:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
--- С тетеньками не спорю --- они всегда правы!!Особенно если не спят поздней ночью , хотя уже скоро утро . Чего не спится??
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5327
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 05:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тихо в лесу, только не спит барсук.
... Зацепился за сук, вот и не спит барсук.

[Исправлено: alex_60, 13.10.2019 - 06:08]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало - а оказывается , все ссорятся друг с другом !?!? Люди , будьте добрее !!!


Правильно, полностью согласен!
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2350
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 13.10.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переругались, нацитировали... Дорогие форумчане, тут пару страниц можно вычистить в соответствии с правилами. Поэтому у меня мирное предложение: обзываться и на личности переходить - это в личке. Цитировать матерные стишки и бесконечно размещать ссылки - тоже. Пока без санкций. Кто повторит - того вычищу в этой ветке по всей строгости за все замечания. Без обид. Личные впечатления. Спора нет. Ругаетесь в формате "сам дурак".
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// --- Не надо сравнивать всякую ***** с классикой --- *Тихий Дон*//

А я и не сравнивал) я в пример приводил,это две разные вещи) да и при том вон Земляк эту классику не знает,удивительно)
Тихий дон,мертвый дон,дон возвращение, строгий дон,дон Педро и коза Ностра, дон диги дон, крестный дон))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12013
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.10.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Рассчитано на что?Или на кого?

Тот твит рассчитан на то что такие как ты поверят, что на телеканале "Звезда" действительно был такой сюжет или текст. Дай ссылку на этот сюжет - я очень сомневаюсь что он вообще был.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12013
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
в такие сказочки веришь!А

В какие - "такие"? Все твои ссылки - пшик. Таких можно наплодить сколько угодно и про кого угодно - был бы смысл. А уважаемого мне дали за соблюдение местных правил и бесконфликтность - я в интернете веду себя как в жизни - прекрасно знаю, что анонимность только на поверхности. А если кого хочу оскорбить - делаю это так, что не все это поймут.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
анонимность только на поверхности

Эт точно
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
да и при том вон Земляк эту классику не знает,удивительно)

Откуда ты можешь знать,что знаю а что нет?Ты сначала научись писать без ошибок...
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:

Флудим потихоньку...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Тихий дон"Это какой-то новый фильм про мафию?//

Цитата-// Откуда ты можешь знать,что знаю а что нет?//

..........................................
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2809
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

В связи с тем,что ты тут написал,у меня возник вопрос - а знаешь ли ты правило,по которому географические названия и собственные имена пишутся с заглавной буквы?!Для тебя всё равно,а некоторым глаз режет.
ПыСЫ."Тихий Дон"! Не благодари..

[Исправлено: Ваш земляк, 13.10.2019 - 12:12]
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ольга Колоколова
---О*кей , ну немножко пошумели . Вроде все без обид ??

[Исправлено: Гога, 13.10.2019 - 11:32]
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