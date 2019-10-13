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≡ "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в департаменте по ЧС назвали предварительную причину пожара в доме культуры Карабалыка		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Искра от фейерверка залетела под крышу", - в департаменте по ЧС назвали предварительную причину пожара в доме культуры Карабалыка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар в доме культуры п. Карабалык Костанайской области начался 12 октября в 22.18. Причиной возгорания здания стал фейрверк, которые организаторы устроили в 22.00 в честь 90-летия поселка.
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§ maxsaf
Re: "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
искра от фейерверка залетела под крышу здания,

Как такое возможно? Там щель или дыры?
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* Серый волк
Re: "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10704
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как такое возможно? Там щель или дыры?

Если там горючий утеплитель и пластиковый горючий сайдинг на деревянной решетке, то там такие дыры! В головах, что арбузы со свистом пролетать должны! :lol:
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§ Coopidon
"Искра от фейерверка залетела под крышу", - в департаменте по ЧС назвали предварительную причину пожара в доме культуры Карабалыка
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 14:19
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