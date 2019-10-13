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§ NG.kz
Еще про одну автобусную остановку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее была заметка про автобусную остановку на центральном рынке. Прочитала о быстром реагировании властей. Захотелось тоже написать про остановку по у.Алтынсарина, что возле магазина "Березка".
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот и правильно. В погоне за зелеными технологиями и прочей нелепой цифровизацией главное людей не смешить.


У вас зимой какая средняя температура отмечается? Сегодня-же отдыхаешь, если есть возможность сфоткай какую нибудь остановку у себя и нам на обозрение выстави, чтобы мы могли сравнить. Хоть какая-то польза от вас будет.
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* maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Да такая же примерно как в Кустанае температура.
Примерно так выглядит


[Исправлено: maxsaf, 13.10.2019 - 12:26]
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас интересные остановки - стеклянные, сторона к дороге - глухая. Машины несутся по лужам а брызги не залетают. Вход узкий с обратной стороны, с тротуара, не дует. Остановка близко к дороге.


На больших проспектах и улицах дороги расширили, для автобусов предусмотрели карманы, ранее их не было. В большинстве своём остановки установили прямо на тротуар, бывает брызги немножко действительно летят, если за кармашком на полосе движения большая лужа, но это только когда сильные ливни. Вот остановка где лужа, возле рынка, там на мой взгляд правильно установили за тротуаром, но не заасфальтировали.
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да такая же примерно как в Кустанае температура.


Хорошо, фото элитной и реально дивной остановки засветите.
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* maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Добавил выше, она не диван и не элитная, не то что нур-султанские. Просто защищает от ветра дождя и брызг

[Исправлено: maxsaf, 13.10.2019 - 12:39]
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