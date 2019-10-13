Цитата: maxsaf:

У нас интересные остановки - стеклянные, сторона к дороге - глухая. Машины несутся по лужам а брызги не залетают. Вход узкий с обратной стороны, с тротуара, не дует. Остановка близко к дороге.



На больших проспектах и улицах дороги расширили, для автобусов предусмотрели карманы, ранее их не было. В большинстве своём остановки установили прямо на тротуар, бывает брызги немножко действительно летят, если за кармашком на полосе движения большая лужа, но это только когда сильные ливни. Вот остановка где лужа, возле рынка, там на мой взгляд правильно установили за тротуаром, но не заасфальтировали.