Kairat stayer Re: Еще про одну автобусную остановку #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1359

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:09 Ирония: Ранее была заметка про автобусную остановку на центральном рынке. Прочитала о быстром реагировании властей. Захотелось тоже написать про остановку по у.Алтынсарина, что возле магазина "Березка". Может тоже поставят нормальную остановку , а то прошло больше года и вот такая остановочка.



Цитата: Понеслась!) НГ скоро только такими публикациями и будет жить) чтож хорошее дело ничего не говорю...



Всё правильно, замечательно конечно и на благо народа делается. Ирония, иронией, но, сам лично в последнее время за иностранцев начал немножко беспокоится, с понятием к ним относится. Они-же за нас очень беспокоятся, если ещё конечный результат освещали бы, в частности какие меры приняты и в какой срок, чтобы иностранцы могли посмотреть, было бы вообще как молодёжь говорит круто.



Например Макс из далёкой Канады неоднократно интересовался за скамейку с солнечной панелью, но никто ему не говорил что к чему. Однако другой иностранец, который был у нас в гостях, сообщил на форуме, что скамейке пришёл кирдык. Вот за остановку возле центрального рынка, где лужа, засыпали ли асфальтом, как было обещано?