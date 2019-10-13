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§ NG.kz
Еще про одну автобусную остановку
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее была заметка про автобусную остановку на центральном рынке. Прочитала о быстром реагировании властей. Захотелось тоже написать про остановку по у.Алтынсарина, что возле магазина "Березка".
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* abaika95
Re: Еще про одну автобусную остановку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понеслась!) НГ скоро только такими публикациями и будет жить) чтож хорошее дело ничего не говорю, акимат все придумывает как прямую связь с народом наладить чтобы реагировать на все проблемы) а велосипед придумывать не нужно,испкон веков это городские СМИ осуществляли) надо уже доплачивать в газету за такую работу)
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§ таноми52
Re: Еще про одну автобусную остановку
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1104
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.10.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И таких остановок десятки! Не мешало бы ответственным за их состояние сделать "ревизию" своего хозяйства и исправить недостатки, не дожидаясь по публикации на каждую остановку. Но, видно, нравится получать "фейсом по тейблу"!
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* maxsaf
Re: Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
акимат все придумывает как прямую связь с народом наладить чтобы реагировать на все проблемы

А я думал, вам люди пишут о проблемах, а вы их в нужный кабинет заносите по пути на работу))) А оказывается надо писать в газету, оттуда вы уже собираете и по кабинетам разносите. Проще - лучше, не?
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§ Kairat stayer
Re: Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирония: Ранее была заметка про автобусную остановку на центральном рынке. Прочитала о быстром реагировании властей. Захотелось тоже написать про остановку по у.Алтынсарина, что возле магазина "Березка". Может тоже поставят нормальную остановку , а то прошло больше года и вот такая остановочка.

Цитата: Понеслась!) НГ скоро только такими публикациями и будет жить) чтож хорошее дело ничего не говорю...

Всё правильно, замечательно конечно и на благо народа делается. Ирония, иронией, но, сам лично в последнее время за иностранцев начал немножко беспокоится, с понятием к ним относится. Они-же за нас очень беспокоятся, если ещё конечный результат освещали бы, в частности какие меры приняты и в какой срок, чтобы иностранцы могли посмотреть, было бы вообще как молодёжь говорит круто.

Например Макс из далёкой Канады неоднократно интересовался за скамейку с солнечной панелью, но никто ему не говорил что к чему. Однако другой иностранец, который был у нас в гостях, сообщил на форуме, что скамейке пришёл кирдык. Вот за остановку возле центрального рынка, где лужа, засыпали ли асфальтом, как было обещано?
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§ Козлов я
Re: Еще про одну автобусную остановку
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.10.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Еще про одну автобусную остановку
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 835
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// А я думал, вам люди пишут о проблемах, а вы их в нужный кабинет заносите по пути на работу))) А оказывается надо писать в газету, оттуда вы уже собираете и по кабинетам разносите. Проще - лучше, не?//

Чё к чему Макс?) Кто мне пишет?куда?) Троллинг должен быть хоть с каплей смысла) а так словесный п***с это называется)
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* maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
к. Вот за остановку возле центрального рынка, где лужа, засыпали ли асфальтом, как было обещано?

Я все еще интересуюсь теплыми остановками на солнечных батареях. А тут - диво дивное - невидимая остановка :lol: теплая? ))
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я все еще интересуюсь теплыми остановками на солнечных батареях. А тут - диво дивное - невидимая остановка теплая? ))


Чёта в городе не видел такие остановки. Есть скоростемер на солнечных батареях, на днях последний раз видел, функцианирует, расположен за большим мостом, относительно недалеко от района КЖБИ.
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* maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Где-то должны быть. Надо поискать

Теплые остановки

Остановки на солнечных батареях

[Исправлено: maxsaf, 13.10.2019 - 11:49]
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Так это в столице, там много чего есть, всякие ЭКСПО до элементарных велодорожек, нам обещали построит велодорожки, но воз и ныне там, ждём. Ещё в столице какую-то дивную, как ты выражаешься подвесную дорогу строят называется вроде LRT, там вот через каждый километр остановки будут, возможно на солнечных батареях.
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* maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну и какой смысл в экспо, если до вас только "невидимые" остановки доходят ))
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§ Kairat stayer
Еще про одну автобусную остановку
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну и какой смысл в экспо, если до вас только "невидимые" остановки доходят ))


Проживаю в 5 мкр. у нас видимые остановки, правда продуваемые со всех сторон, но небольшая крыша есть, их прямо на тротуар установили. А возле "Берёзки", там-же особых ветров нет, год подождали жители, возможно на следующий год установят какие нибудь. Но не думаю, что с солнечными панелями будут.
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* maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но не думаю, что с солнечными панелями будут.

Вот и правильно. В погоне за зелеными технологиями и прочей нелепой цифровизацией главное людей не смешить.
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* maxsaf
Еще про одну автобусную остановку
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
правда продуваемые со всех сторон, но небольшая крыша есть

У нас интересные остановки - стеклянные, сторона к дороге - глухая. Машины несутся по лужам а брызги не залетают. Вход узкий с обратной стороны, с тротуара, не дует. Остановка близко к дороге.
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