abaika95 Николай ВОРОНИН: Ожидаемый результат #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 831

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:12 Боже что я вижу!?) Целая статья тов. Воронина и всего одна цитата) уже хорошо,прогресс)



Цитата-// По итогам опроса об оценке первых 100 дней работы Касым-Жомарта Токаева//



Сколько будем эти 100 дней анализировать?) Пока 2 года не пройдет?)



Цитата-// За 10 лет Китай сделал мощный рывок, что стал четвертой экономикой мира". У нас не получилось//



Все после таких выводов я разочаровался в тов.Воронине как в политаналитике) раньше если ещё можно было из статьи пару действительно умных мыслей вычитать, но после сравнения Китая и РК искать в материалах тов.Воронина какую-то логику бессмысленно)



Это таким макаром в следующей раз автор будет сетовать на то почему РК за 30 лет независимости не вторгнулась ни в одну страну как США?)



Не восстановили экономику в 90-ые так быстро как Германия после войны?)



От чего отказались делать ядерное оружие?щас как КНДР пугали бы всех соседей)



И самое топовое будет,почему за эти 10 лет соседняя страна смогла встать с колен и вернуть полуостров домой и две буферные республики на территории соседа запилить а мы не смогли,почему?) Куда катимся? Крах,страх и ужас)



P.s.



Сейчас очень популярный троллинг на нытиков в интернетах распростроняют



Пришел к стомотологу а там дедушка по копеечке деньги считает,один зуб вырвать хочет,один!! ОДИН!! Куда мы катимся??

Я заплакал и оплатил ему вырывание ещё 10 зубов,дедушка отнекивался, упирался что-то там говорил что у него всего их 8 осталось, но я не слушал,когда у нас такая власть никчемная, нам нужно самим помогать людям!!)



[Исправлено: abaika95, 13.10.2019 - 10:18]