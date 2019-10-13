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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Ожидаемый результат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам опроса об оценке первых 100 дней работы Касым-Жомарта Токаева на посту президента РК, проведенного "Нашей Газетой", подавляющее большинство (71%) заявило, что не видят никаких изменений в стране от смены главы государства. Это и понятно.
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* abaika95
Николай ВОРОНИН: Ожидаемый результат
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 831
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже что я вижу!?) Целая статья тов. Воронина и всего одна цитата) уже хорошо,прогресс)

Цитата-// По итогам опроса об оценке первых 100 дней работы Касым-Жомарта Токаева//

Сколько будем эти 100 дней анализировать?) Пока 2 года не пройдет?)

Цитата-// За 10 лет Китай сделал мощный рывок, что стал четвертой экономикой мира". У нас не получилось//

Все после таких выводов я разочаровался в тов.Воронине как в политаналитике) раньше если ещё можно было из статьи пару действительно умных мыслей вычитать, но после сравнения Китая и РК искать в материалах тов.Воронина какую-то логику бессмысленно)

Это таким макаром в следующей раз автор будет сетовать на то почему РК за 30 лет независимости не вторгнулась ни в одну страну как США?)

Не восстановили экономику в 90-ые так быстро как Германия после войны?)

От чего отказались делать ядерное оружие?щас как КНДР пугали бы всех соседей)

И самое топовое будет,почему за эти 10 лет соседняя страна смогла встать с колен и вернуть полуостров домой и две буферные республики на территории соседа запилить а мы не смогли,почему?) Куда катимся? Крах,страх и ужас)

P.s.

Сейчас очень популярный троллинг на нытиков в интернетах распростроняют

Пришел к стомотологу а там дедушка по копеечке деньги считает,один зуб вырвать хочет,один!! ОДИН!! Куда мы катимся??
Я заплакал и оплатил ему вырывание ещё 10 зубов,дедушка отнекивался, упирался что-то там говорил что у него всего их 8 осталось, но я не слушал,когда у нас такая власть никчемная, нам нужно самим помогать людям!!)

[Исправлено: abaika95, 13.10.2019 - 10:18]
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