Ольга Колоколова Флуд и оффтопик (часть 4) #3320



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 2350

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 09:36 Переругались, нацитировали... Дорогие форумчане, тут пару страниц можно вычистить в соответствии с правилами. Поэтому у меня мирное предложение: обзываться и на личности переходить - это в личке. Цитировать матерные стишки и бесконечно размещать ссылки - тоже. Пока без санкций. Кто повторит - того вычищу в этой ветке по всей строгости за все замечания. Без обид. Личные впечатления. Спора нет. Ругаетесь в формате "сам дурак".