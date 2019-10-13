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≡ Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.10.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чрезвычайное происшествие случилось в субботу 12 октября, когда в райцентре Карабалыкского района отмечали день поселка. Праздник завершился фейерверком, во время которого загорелась крыша ДК. Новость дополняется.
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§ Серый волк
Re: Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на отделке по всему зданию, это металлический сайдинг?
Или горючий ядовитый китайский пластмасиш?
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§ bugsy
Re: Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 13.10.19 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
праздник был просто огонь!
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