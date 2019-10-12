Kairat stayer Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение? #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1352

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:49 Цитата: Kairat stayer:

Только на один пост шейхи проплатили. Жадные.



Учитывая, что выше твоего поста только мой пост, значить ты указываешь, якобы за этот пост я получил денежное вознаграждение. Чистая клевета, да и вчера много себе оскоблении в мой адрес позволил. Даже по данному посту у тебя есть доказательства, что я получил деньги. Предположим я обращаюсь в органы внутренних дел, с заявлением на клевету с твоей стороны, прецеденты по стране уже были и материалы доходили до суда. Любое заявление должны обязательно принять, решение примут согласно нормативных документов. При этом, тебя установят и опросят, но где доказательства, а их нет.



Давно нужно понять, что люди здесь высказывают свои субъективные мнения, которое может тебе не понравиться, зачем кого-то обвинять, оскорблять, за примером далеко ходить не надо, вчера ветку про архаров можно посмотреть. Ты возможно думаешь, что если переборщили, тогда модератор удалит, но ответственность-то за посты несём мы сами.



[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2019 - 08:50]