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≡ Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Члены правящих семей стран Персидского залива получили разрешение на охоту на дроф-красоток в заповедных зонах Казахстана. Арабским шейхам разрешили охотиться на дроф, так как они вкладывают немалые средства в разведение этого вида птиц в Казахстане.

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§ Kairat stayer
Re: Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежегодно 5000 дрофов будут выпускатся на волю в природу, нормально. Лимит соколиной охоты можно увеличить.
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§ alex_60
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5327
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только на один пост шейхи проплатили.
Жадные.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 19:05]
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§ Coopidon
Re: Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это...
Coopidon


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Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Лимит соколиной охоты можно увеличить.

Только при условии чтобы шейхи увеличили лимит инвестиций
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* abaika95
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 831
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата с сайта travelluxtour.info

// Инфраструктура охоты в Азии развита заметно слабее, чем в Африке, хотя охотничьи ресурсы имеют здесь не меньший, а возможно и больший потенциал. Ведущими странами данного макрорегиона по развитию охотничьего туризма являются Россия, Казахстан, Киргизия и Монголия//

Почему бы и нет?) если лишняя копеечка будет в бюджет падать, не все же энергоресурсами заробатывать) соседи вон во всю развивают эту отрасль и нам нужно не отставать)
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§ Coopidon
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Coopidon


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Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему бы и нет?) если лишняя копеечка будет в бюджет падать, не все же энергоресурсами заробатывать) соседи вон во всю развивают эту отрасль и нам нужно не отставать

Да, это так!
Тем более, есть же разные виды туристов. Турция, Египет. В Таиланде секс-туризм. Во Франции- Елисейские поля и Эйфелевая башня.
Надо чтобы министры изучили и внедрили. Чтобы мы тоже не отставали.
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§ CrazyBeaver
Re: Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 13.10.19 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
61 миллион зеленых, а егеря на уазиках ездят, опять по карманам расходится чиновьичим.
:lol:
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§ Kairat stayer
Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение?
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Только на один пост шейхи проплатили. Жадные.


Учитывая, что выше твоего поста только мой пост, значить ты указываешь, якобы за этот пост я получил денежное вознаграждение. Чистая клевета, да и вчера много себе оскоблении в мой адрес позволил. Даже по данному посту у тебя есть доказательства, что я получил деньги. Предположим я обращаюсь в органы внутренних дел, с заявлением на клевету с твоей стороны, прецеденты по стране уже были и материалы доходили до суда. Любое заявление должны обязательно принять, решение примут согласно нормативных документов. При этом, тебя установят и опросят, но где доказательства, а их нет.

Давно нужно понять, что люди здесь высказывают свои субъективные мнения, которое может тебе не понравиться, зачем кого-то обвинять, оскорблять, за примером далеко ходить не надо, вчера ветку про архаров можно посмотреть. Ты возможно думаешь, что если переборщили, тогда модератор удалит, но ответственность-то за посты несём мы сами.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.10.2019 - 08:50]
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* abaika95
Re: Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 831
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Да, это так!Тем более, есть же разные виды туристов. Турция, Египет. В Таиланде секс-туризм. Во Франции- Елисейские поля и Эйфелевая башня.Надо чтобы министры изучили и внедрили. Чтобы мы тоже не отставали.//

Секс туризим не попрет) менталитет немного не тот,да и религиозные предрасудки сильны)(хоть в чем-то это благо)
Эйфелева башня хм ну у нас в Нурсе и так всякого нагорожено и Английские кварталы и копия большого театра,чето не помогает)

У нас территории хоть ж** ешь) можно же экстрим туризм,(багги,парашютизм,горные мотоциклы,да то же ралли Париж-Дакар скопировать и гонять по Мангышлаку) сделать, поля для гольфа нарезать под Нурсом, не знаю,конный туризм, да и вообще в Марокко вон одна из самых больших киносьемочных площадок в мире, половина блокбастеров из за дешевезны проживания там снимают в пустыне, почему у нас такое не сделать?) Милитари туризм,старые танчики вывезти в степь и гонять на них,стрелять во все подряд.
понапридумывать всякого можно на сколько фантазии хватает) только вот реализовывать всеровно труднее)
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