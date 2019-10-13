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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
--- Не надо сравнивать всякую ***** с классикой --- *Тихий Дон*!!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
посмотрите Хуизмистерпутин - может чуть охладитесь !?!?

Знаешь,что ответят тебе на это всякие Пескари и Ко?!"ВЫ фсё врёте!"Ведь не может такой человек,как Сказочный,воровать деньги, начиная с начала 90-ых годов!Воровать деньги с поставок продовольствия и с закупки медоборудования! Ведь он такой хороший!Всё о народе думает! Вон,даже потерявшегося и неделю плутавшего по тайге чисто выбритого охотника с биноклем за 52 тысячи рублей спас,показал дорогу!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
--- *Ибо только живущие* - а кто они ??? Я 55 лет прожил в родном городе - и он всегда будет мой !! А пришлые его только гробят , те , которые больше всего кричат. Юджину сочувствую - но и его изживут .Жаль.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
----ООООх ,чуйствую , съедят нас с тобой с утра , как проснутся !!!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей Ларкин 2 года назад Сказ о президенте подлеце   (По стопам Леонида Филатова)   Потешник Даром Вова не тратит времени- Принимает генсека китайского племени.   Путин Ни зем ми! Ни хао! Ши! Шлю привет вам от души Во цзяо Владимир Путин Эй Песков давай пляши.   Чтобы жили вы без бед Мы издали тут декрет Земли под любые нужды Отдаем вам на сто лет   Народ Как же так кормилец наш Это что, за эпатаж Почему свому народу Ты те земли не отдашь   Ладно б, мы пошли в отказ Мол, не трогайте вы нас Эти сельские угодья Поднимать нам в лень сейчас   Так ведь нет, который год Обиваем пыль с ворот А нам дулю с постным маслом Запихнуть стремятся в рот   Путин Вы враги мне это факт Потеряли всякий такт И сорвать давно хотите Мне с китайцами контракт   Из-за штатовских козлов Скуден наш теперь улов Так гляди, по миру пустят С голым задом без штанов   Народ Посмотри ты им в лицо Нет стыда у подлецов Спят и видят, как воруют Земли дедов и отцов.   Их подальше надо гнать Облапошат, как пить дать! Так и думают подлюки Как Сибирь к себе забрать   Путин Коли денег нет в казне Ищут злато и в золе А у нас богатств природных До фига в родной стране   Нам партнер пойдет любой – Хоть он черный, хоть косой, Потому, как и косые К нам не ломятся гурьбой   Народ Дак, ведь там всего не счесть Лес отборный почти весь Зверя много, минералов Там богатств веков на шесть   Путин Хватит ныть, я все решил Вас терпеть нет больше сил Как бы мне еще японцам Намекнуть на счет Курил   _________________________________ В кабинете Путина на следующий день _________________________________   Песков Тут влиятельных персон Приглашает в Вашингтон Что сказать мне им на это Все послать, иль бить поклон   Путин Ладно, злить мы их не станем Набери сейчас Обаме И скажи: «согласен я» На заре, пусть ждет меня   Только важный есть вопрос Чтоб в Мак Дональдс нас не вез В прошлый раз, после Биг Мака У меня был день понос   Там один канцероген Этот факт известен всем Пусть он лучше борщ наварит Угощениям взамен   Песков Как у нас, так жрет икру Килограмма три, не вру Мы ж ему вместо севрюги Не пихаем шаурму.   Так что ваш ему наказ Передам я, сей же час Пусть хотя бы пару стейков Он поджарит ради вас   Вот Лаврову наплевать Тот привык за морем жрать Гамбургер он литром колы Очень любит запивать   Путин Эй, Алинка, подь сюды Принимайся за труды Рви из темя не жалея Волосы те, что седы   Кабаева Ты б Володенка дружок Повтирал бы лопушок И глядишь через неделю Лысину б покрыл пушок   Мне Малахов дал совет Как прожить сто лет без бед Клизму надо скипидара Ставить утром и в обед   Говорят, с ним ясен ум Он избавит мозг от дум Правда, от пожара в жопе Будешь прыгать, как скакун   Путин Ты б Малахова без дела На ночь лучше б не глядела? У него в башке кисель И из мыслей карусель.   И не надо дуть тут губ А тащи скорее суп За последние два года Я похож, уже на труп.   ______________________ Америка Белый дом Путин на приеме у Обамы ______________________   Потешник Полный зал одних гостей Куча разных новостей А из жрачки только соки Нет не мяса, ни костей.   Путин Ну, твою же мать, Барак Ты специально сделал так Чтоб я язву заработал И поднял бы белый флаг   Из закуски канапе Я и так-то под шафе Мне чтоб вовсе не раскиснуть Лучше б скушать оливье.   Обама Ты Володья не серчай Выпей, пока крепкий чай Я то, сам под бутиратом Прет меня, давай Good bye!   Путин (Лаврову) Так и знал, что черный бес Вновь желудок ввергнет в стресс Доставай, давай из сумки Мясо, сало, майонез   Да, не здесь! Идем в сортир Там устроим себе пир А то эта обезьяна Сгонит с нас последний жир.   Лавров Водку тоже надо брать? У меня тут литров пять Только нам нужны стаканы Чтоб во что-то наливать.   Путин Блин, Серега, не тупи Со стола вон там возьми И ко мне беги скорее Я в кабинке номер три.   Потешник Отобедав на толчке Ролекс утопив в очке Помутнение появилось На Володином зрачке   И Серегу приобняв Посредине зала встав На гостей глядел с презрением Как на кроликов, удав   Приуныли господа Воцарилась тишина И Лавров сказал с досадой   Лавров Бл…дь, дебилы!   Путин Это, да!   __________________________ Москва . Наше время __________________________   Потешник Власть в Рассеи много лет Для людей авторитет Только вздумал вдруг Навальный Сочинить на них навет   Мол, воруют почем зря Даже главные князья Держат бабки на офшорах Вдалеке от звезд Кремля.   Взбунтовался тут народ Требуя дать делу ход Ну, ка всех призвать к ответу Ранг и титул не еб…т.   Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И вместо работы, к кремлевским воротам.   Песков Там собрался у ворот Энтот... как его... народ! В обчем, чувствую Володя Нас теперь цугундер ждет   Путин Ну а Шойгу нам на кой Да с росгвардией такой Пусть еще ОМОН подключат И гоните их домой   Опосля, дождя в четверг По ярду накину сверх Да дела на тех откройте Кто подбил на смуту всех   Потешник Вышел Путин на крыльцо, сделал грозное лицо,— а на площади народу — вся Расея налицо!   Путин Энто как же, вашу мать, Извиняюсь, понимать? Вы решили, что, Госдепу На руку сейчас
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это Пескарю про тех,кто якобы случайным образом оказывается рядом со Сказочным.https://zen.yandex.ru/media/id/5cbc4d5e621b6d00b28af310/podstavnye-liudi-pered-chinovnikami-ili-narodom-zachem-eto-delaiut-5d73ae1dba281e00ae2a2f69
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 03:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
съедят нас с тобой с утра , как проснутся !!!

Подавятся!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я радею за страну С Западом веду войну А какие-то ублюдки Мне вменяют то в вину.   Нет совсем у вас стыда В девяностые года Хрен без соли доедали А теперь вам власть не та?   Я страну поднял с колен И не сдал Рассию в плен Нешто права не имею Взять чего-нибудь взамен.   Вы чаво это рабы Аль, на голову слабы Я б чечаз на вашем месте Не испытывал судьбы   Мне скажите, вашу мать Кто вам право дал решать Мои бабки на офшорах За свои сейчас считать.   Вы в натуре я смотрю Вздумали дерзить царю Объявили дату путча К пятому, аж, ноябрю   Росгвардейцы подь сюды И беритесь за труды Тем, кто с властью не согласен Следует вломить п…зды   Бейте палкой и рукой Хоть пред вами дед с клюкой Или школьник переросток А иначе вы на кой?   Не жалейте сапогов И учите дураков Тех, кто будет слишком буйный Закрывайте на засов.   Ну, а я вам отплачу И издержки оплачу Если власть над всей Расеей В пятый раз заполучу.   Народ Обнаглел ты упырек Слово не скажи в упрек Ничего наступит скоро Для тебя расплаты срок.   Путин Ах вы так, меня пугать Что ж придется вас взрывать Нам к такой работе грязной Уж давно не привыкать   От террора в мире, слышь Стонут Лондон и Париж А теперь и вы робята Ощутите бабадышь!   Мы вас в миг прижмем к ногтю Я тут с вами не шутю Всех размажу несогласных По железному путю   Народ Ты товарищ президент Усеки один момент Кончилось у нас терпение Мы пошли на прецедент   Нас достала власть воров Не хотим носить оков А теперь одним ударом Срежем несколько голов   Ведь, от наглого вранья Стонет русская земля Мы судить вас всех решили Откровенно говоря   Путин Зря вы злитесь так ребят Мой народ он мне как брат Я же вам на День Победы Сделал, вон, какой парад  
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошёл сухари сушить.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://zen.yandex.ru/media/id/5cbc4d5e621b6d00b28af310/podstavnye-liudi-pered-chinovnikami-ili-narodom-zachem-eto-delaiut-5d73ae1dba281e00ae2a2f69
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4050
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.10.19 - 03:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду вылета и угараю с вашей филармонии
Гоги,как та Арина Радионовна обхаживает Земляка :lol:
А Земеля,как всегда шиздит всем и вся,синдром неудачника. :lol:
Ребята,у вас жизнь настолько скудна и заняться в выходные больше нечем?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 04:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
--- Главное , не сгорите . У нас то ещё не так поздно , а у вас - бессоница ??

[Исправлено: Гога, 13.10.2019 - 01:01]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
kbkz1980
---- Тетенька , я обхаживаю только девушек .А Земляк не Пушкин , чтобы его обхаживать как Арина РООООООООдионовна!!! Изучайте язык .Надеюсь он вам родной , язык Пушкина ?? :-x :-x
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2806
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А Земеля,как всегда шиздит всем и вся,синдром неудачника.

Ой,кто бы говорил!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4050
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.10.19 - 04:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
Ваш земляк:

Это теперь дуэт "Биби и Пипи"
:lol:
Ну давайте,гастролируйте
:lol:
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