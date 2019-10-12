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§ NG.kz
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36957
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 октября, параметры социально-экономического развития Костанайской области с начала года были предметом рассмотрения на расширенном заседании облакимата. Сразу было отмечено, что в регионе существенно выросло производство продукции машиностроения, металлургии.
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§ drakon
Re: «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17529
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небудет - хлеба,
Небудет и - песни... :oops:
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§ elektron
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3664
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Небудет - хлеба,Небудет и - песни...

Да всё там будет, что они, не люди, чтоли.???
Ну делов то всего просрали, а жизнь то вся впереди! :lol:
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§ Серый волк
Re: «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» -...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.10.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё космонавтов приземлилось вблизи Аркалыга на 123% больше, чем в прошлом году! Давайте их добавим к сырью для нужд ММК, Это очень очень важные показатели!

Хотелось бы выразить огромное спасибо, что мы можем узнавать о росте потребностей Магнитогорского металлургического комбината именно здесь!

И если уже идет который год, целых два десятилетия такой сплошной рост производства, то может быть попросить немножечко... этого самого.
Ну например качественных остановок для людей. Не похожих на плохо покрашенный синюшный, утопающий в глубоких лужах забор свинарника!
:lol:
А то уже впереди планеты всей! Кругом метлалл космический и технологии растут как на дрожжах, а на улицах колдобины, проехать невозможно и остановки вида послеядерного апокалипсиса.
:lol:
Старые павильоны если что можно будет в ГОЛЛИВУД продать, в качестве натюрэль декораций! :lol:
Главное успеть их правильно презентировать вместе с удивительными лужами!
Некоторые злодеи их уже портят и засыпают камнями, нанося непоправимый ущерб имиджу апокалипсиса!
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§ abaika95
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Ну делов то всего просрали, а жизнь то вся впереди//

Електрон тыж вроде просрочкой не балуешся) а словесный п...с ни с того ни сего полился) как ты к такому выводу пришел о про***сти всего у нас?) из новости о снижении роста сельского хозяйства?) даа политэконом из тебя божественный)
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§ abaika95
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И мне нравиться эта тенденция) из трех комментаторов выше, двое "поуехавших из РК" в Германию(Дракон, Електрон ) и один платный комментатор из России с неизменной карикатуркой (уже нагло спертой) за которую заплатят 15 руб.)

[Исправлено: abaika95, 12.10.2019 - 22:35]
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§ Серый волк
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.10.19 - 22:43
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 22:55
Комментарий удален модератором.
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§ Coopidon
Re: «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» -...
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нда.
Среднемесячная температура воздуха на этой неделе на целых 0,7 гр. Цел. Выше чем на прошлой неделе и на целых 0,9 гр. Цел. Чем на прошлой недели аналогичного периода прошлого года.
РС для редакции. Так и не дождался обещанного каждодневного прогноза на завтра. Теряюсь. Не знаю, чего и ждать.
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§ elektron
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3664
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.10.19 - 03:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А как ещё можно назвать, то что происходит с сельским хозяйством?
Да и не только. И причём тут "просрочка"?
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