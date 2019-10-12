Серый волк Re: «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» -... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10702

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:01 А ещё космонавтов приземлилось вблизи Аркалыга на 123% больше, чем в прошлом году! Давайте их добавим к сырью для нужд ММК, Это очень очень важные показатели!



Хотелось бы выразить огромное спасибо, что мы можем узнавать о росте потребностей Магнитогорского металлургического комбината именно здесь!



И если уже идет который год, целых два десятилетия такой сплошной рост производства, то может быть попросить немножечко... этого самого.

Ну например качественных остановок для людей. Не похожих на плохо покрашенный синюшный, утопающий в глубоких лужах забор свинарника!



А то уже впереди планеты всей! Кругом метлалл космический и технологии растут как на дрожжах, а на улицах колдобины, проехать невозможно и остановки вида послеядерного апокалипсиса.



Старые павильоны если что можно будет в ГОЛЛИВУД продать, в качестве натюрэль декораций!

Главное успеть их правильно презентировать вместе с удивительными лужами!

Некоторые злодеи их уже портят и засыпают камнями, нанося непоправимый ущерб имиджу апокалипсиса!

