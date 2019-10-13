Гога Флуд и оффтопик (часть 4) #3305





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1362

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:19 Сергей Ларкин 2 года назад Сказ о президенте подлеце (По стопам Леонида Филатова) Потешник Даром Вова не тратит времени- Принимает генсека китайского племени. Путин Ни зем ми! Ни хао! Ши! Шлю привет вам от души Во цзяо Владимир Путин Эй Песков давай пляши. Чтобы жили вы без бед Мы издали тут декрет Земли под любые нужды Отдаем вам на сто лет Народ Как же так кормилец наш Это что, за эпатаж Почему свому народу Ты те земли не отдашь Ладно б, мы пошли в отказ Мол, не трогайте вы нас Эти сельские угодья Поднимать нам в лень сейчас Так ведь нет, который год Обиваем пыль с ворот А нам дулю с постным маслом Запихнуть стремятся в рот Путин Вы враги мне это факт Потеряли всякий такт И сорвать давно хотите Мне с китайцами контракт Из-за штатовских козлов Скуден наш теперь улов Так гляди, по миру пустят С голым задом без штанов Народ Посмотри ты им в лицо Нет стыда у подлецов Спят и видят, как воруют Земли дедов и отцов. Их подальше надо гнать Облапошат, как пить дать! Так и думают подлюки Как Сибирь к себе забрать Путин Коли денег нет в казне Ищут злато и в золе А у нас богатств природных До фига в родной стране Нам партнер пойдет любой – Хоть он черный, хоть косой, Потому, как и косые К нам не ломятся гурьбой Народ Дак, ведь там всего не счесть Лес отборный почти весь Зверя много, минералов Там богатств веков на шесть Путин Хватит ныть, я все решил Вас терпеть нет больше сил Как бы мне еще японцам Намекнуть на счет Курил _________________________________ В кабинете Путина на следующий день _________________________________ Песков Тут влиятельных персон Приглашает в Вашингтон Что сказать мне им на это Все послать, иль бить поклон Путин Ладно, злить мы их не станем Набери сейчас Обаме И скажи: «согласен я» На заре, пусть ждет меня Только важный есть вопрос Чтоб в Мак Дональдс нас не вез В прошлый раз, после Биг Мака У меня был день понос Там один канцероген Этот факт известен всем Пусть он лучше борщ наварит Угощениям взамен Песков Как у нас, так жрет икру Килограмма три, не вру Мы ж ему вместо севрюги Не пихаем шаурму. Так что ваш ему наказ Передам я, сей же час Пусть хотя бы пару стейков Он поджарит ради вас Вот Лаврову наплевать Тот привык за морем жрать Гамбургер он литром колы Очень любит запивать Путин Эй, Алинка, подь сюды Принимайся за труды Рви из темя не жалея Волосы те, что седы Кабаева Ты б Володенка дружок Повтирал бы лопушок И глядишь через неделю Лысину б покрыл пушок Мне Малахов дал совет Как прожить сто лет без бед Клизму надо скипидара Ставить утром и в обед Говорят, с ним ясен ум Он избавит мозг от дум Правда, от пожара в жопе Будешь прыгать, как скакун Путин Ты б Малахова без дела На ночь лучше б не глядела? У него в башке кисель И из мыслей карусель. И не надо дуть тут губ А тащи скорее суп За последние два года Я похож, уже на труп. ______________________ Америка Белый дом Путин на приеме у Обамы ______________________ Потешник Полный зал одних гостей Куча разных новостей А из жрачки только соки Нет не мяса, ни костей. Путин Ну, твою же мать, Барак Ты специально сделал так Чтоб я язву заработал И поднял бы белый флаг Из закуски канапе Я и так-то под шафе Мне чтоб вовсе не раскиснуть Лучше б скушать оливье. Обама Ты Володья не серчай Выпей, пока крепкий чай Я то, сам под бутиратом Прет меня, давай Good bye! Путин (Лаврову) Так и знал, что черный бес Вновь желудок ввергнет в стресс Доставай, давай из сумки Мясо, сало, майонез Да, не здесь! Идем в сортир Там устроим себе пир А то эта обезьяна Сгонит с нас последний жир. Лавров Водку тоже надо брать? У меня тут литров пять Только нам нужны стаканы Чтоб во что-то наливать. Путин Блин, Серега, не тупи Со стола вон там возьми И ко мне беги скорее Я в кабинке номер три. Потешник Отобедав на толчке Ролекс утопив в очке Помутнение появилось На Володином зрачке И Серегу приобняв Посредине зала встав На гостей глядел с презрением Как на кроликов, удав Приуныли господа Воцарилась тишина И Лавров сказал с досадой Лавров Бл…дь, дебилы! Путин Это, да! __________________________ Москва . Наше время __________________________ Потешник Власть в Рассеи много лет Для людей авторитет Только вздумал вдруг Навальный Сочинить на них навет Мол, воруют почем зря Даже главные князья Держат бабки на офшорах Вдалеке от звезд Кремля. Взбунтовался тут народ Требуя дать делу ход Ну, ка всех призвать к ответу Ранг и титул не еб…т. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И вместо работы, к кремлевским воротам. Песков Там собрался у ворот Энтот... как его... народ! В обчем, чувствую Володя Нас теперь цугундер ждет Путин Ну а Шойгу нам на кой Да с росгвардией такой Пусть еще ОМОН подключат И гоните их домой Опосля, дождя в четверг По ярду накину сверх Да дела на тех откройте Кто подбил на смуту всех Потешник Вышел Путин на крыльцо, сделал грозное лицо,— а на площади народу — вся Расея налицо! Путин Энто как же, вашу мать, Извиняюсь, понимать? Вы решили, что, Госдепу На руку сейчас