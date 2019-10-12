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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.10.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я,так понимаю,осеннее? Ты бы завязывал! Таблеточки не надо забывать принимать!
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3663
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Н даже смотреть не стал. Не понимаю, чего может. Вам там конечно видней. Но Путин войну чеченскую остановил, развал России (Сибирь - Центр). Производство поднял, Ходорковских наказал. Чего ещё Вы хотите от него увидеть и услышать.???
Крым вернул, Страну с колен поднял. Просто самим пора тоже жить по законам
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Испытываю удовольствие когда дуракам не отвечаю.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел "Джокера" с Хаокином Фениксом) хорошая картина! Всем советую) понравиться даже тем кто не любит и не знаком с комиксными источниками)



Спойлер:действие происходит в 81 году в США в самый разгар экономического кризиса, у страдающего от психического расстройства с кучей комплексов неудачного клоуна в связи с кризисом сокращают его лечащего врача-психотерапевта) и от этого у чувака конкретно поплыло сознание....
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Всем советую) понравиться даже тем кто не любит и не знаком с комиксными источниками)

Уже не интересно.
Вы же все, практически, рассказали.
Смысла смотреть если весь сюжет уже знаешь
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12010
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.10.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Особенно обрадовал охотник,который заблудился в тайге,проплутавший в ней 7 дней и вышедший к Сказочному гладко выбритым.А у охотника бинокль Сваровски за 52 с половиной тысячи рублей.Это какой-то элитный охотник!

Это всё понятно - на это и рассчитано. Но кроме твиттера неизвестного автора, пруфы будут? Или ты социальным сетям веришь?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// весь сюжет уже знаешь//


Я рассказал завязку сюжета а не всю историю) таким же макаром можно не ходить на "Тихий дон" если будет известно о завязке: "главный герой уходит от жены к любовнице")
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Производство поднял

Производство чего?!Или кого?Если миллиардеров из числа своего окружения,то да,с этим согласен.А ещё при нём стали приниматься законы,которые ни при каких обстоятельствах не появились бы в той же Германии.Как,например,закон об уважении Власти.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Или ты социальным сетям веришь?

Да я лучше в социальным сетям верить буду,чем Кисель ТВ смотреть!Господи,Пескарь,когда ты уже,наконец,соответствовать будешь?!Своей Премудрости...
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это всё понятно - на это и рассчитано.

Рассчитано на что?Или на кого?На зрителей пенсионного возраста?На тех,кто не узнаёт в подставных рыбаках,шахтёрах,продавцов мороженного,комбайнерах,молящихся вместе со Сказочным одни и те же лица из ФСО?Да и фото не какой-то неизвестный автор выложил,а пресс-служба Сказочного.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я вот чему удивляюсь - вот ты вроде бы как взрослый и умный человек,тебе вон даже "Уважаемого" дали,а в такие сказочки веришь!А может,за это и дали?За премудрость твою бесхребетную...
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Тихий дон"

Это какой-то новый фильм про мафию?

[Исправлено: Ваш земляк, 13.10.2019 - 00:54]
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 02:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало - а оказывается , все ссорятся друг с другом !?!? Люди , будьте добрее !!!
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.10.19 - 03:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Ваш земляк
--- Ещё раз повторю - они ничего не поймут , они смотрят Кисель и Хабар . Знаю , что сейчас на меня вновь накинутся - посмотрите Хуизмистерпутин - может чуть охладитесь !?!?
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2803
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.10.19 - 03:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Цитата:
Гога:
Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало

Неправильно ты думаешь! Здесь критиковать власти - "низззя"!А уж если ты не живёшь в Кустанае,и тем более в Казахстане - то вдвойне "низззя"!Ибо только живущие в Кустанае истинно любят свой город.А остальные только способны гадить хаять всё то,что делается в Кустанае.Неужели ты ещё не понял этого?!
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