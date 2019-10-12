Цитата: Гога:



Цитата: Гога:

Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало

Неправильно ты думаешь! Здесь критиковать власти - "низззя"!А уж если ты не живёшь в Кустанае,и тем более в Казахстане - то вдвойне "низззя"!Ибо только живущие в Кустанае истинно любят свой город.А остальные только способны гадить хаять всё то,что делается в Кустанае.Неужели ты ещё не понял этого?!