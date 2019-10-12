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≡ Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36957
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 октября читатель "НГ" прислала нам фотографии затопленной дождями остановки "Центральный рынок, верхняя оптовка". Люди вынуждены были ждать автобус под открытым небом. В тот же день на остановку прибыли рабочие и техника...


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§ abaika95
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И причем отвечать не отвечает, диалог не ведёт, чисто либо разводит с**ч либо просто оскорбляет тех кто не согласен с его мнением и отключается) типичная тактика бота,а там кремлебот он или хомячок Навального это уже дело десятое)
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§ Серый волк
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: или хомячок Навального это уже дело десятое)

:lol: :lol: :lol:
О, я уже хомячок! Ура! Круто! :-)
Полчаса назад, в два ночи по нурсултанскому времени меня конкурирующий акимат записывал в соседней ветке!
А теперь до хомячка повысил! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=UZPoUYZz7Jc

[Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:53]
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§ Серый волк
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Караульте хорошо!
А то самое главное под утро проспите! ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=A1JrGUO6Ok0

[Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:59]
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