Серый волк Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная? #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10702

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:51 Цитата: abaika95: или хомячок Навального это уже дело десятое)



О, я уже хомячок! Ура! Круто!

Полчаса назад, в два ночи по нурсултанскому времени меня конкурирующий акимат записывал в соседней ветке!

А теперь до хомячка повысил!

https://www.youtube.com/watch?v=UZPoUYZz7Jc



[Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:53]