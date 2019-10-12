О господи! Он ещё здесь сидит!

Караулит в половину третьего ночи по Назарбаевскому времени!



Вы уж определитесь, как-нибудь платный российский, или в конкурирующем акимате!



В акимат меня ещё кажется никто не записывал.





Цитата: abaika95:

от тебе платный Российский комментатор) вообще много всякого о деятельности и внутренней кухне администрации знаешь) интересно откуда?) Журналистом или акиматчиком был?а может и есть?)



"От тебя". по правилам нужно писать.

"От тебе" в нашей области не применяют.

Интересно, а вот такая скобка, открывающая, у них есть? "("

Цитата: abaika95:

(недавно тут была новость) это уже вонь)

Кругом одна она!

Граждане журналисты и все остальные, не возмущайте Абайку номер 95!

А то весь город задохнется!

Но тут уже ещё одна книга нужна.



10 рублей!



А тем временем где-то в цивилизованной стране без вони

https://twitter.com/kashthefuturist/status/1175250545017098241



Пока ещё не знаю, сколько рублей за ссылку, Абайка не отарифил.



[Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:23]