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§ NG.kz
Тернистый путь в школу-2
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36957
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<noindex>Видео</noindex>, снятое возле школы №7 10 октября, в редакцию "НГ" прислал читатель.
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§ Серый волк
Re: Тернистый путь в школу-2
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тсссс! Это спецшкола где спецслужбы в тайне готовят покорителей Марса!

Марсоход Кьюриосити нашел таки там воду! :-)
Хвала акимату!
Подготовленные здесь школьники в недалёком будущем наденут спецовки и скафандры и полетят!
И вот тогда то им и пригодятся навыки преодоления бурных потоков, арыков и бурлящей воды по кирпичикам!

Главное не забывайте, что те, кто просто оступился в потоке и попал на пятую точку, те приземлились!

А этим детям повезёт боьше. Они используя полученные технологии вполне имеют шансы примарситься! :-)

На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!
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§ abaika95
Тернистый путь в школу-2
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// но способен ли этот проем в 50 см пропустить поток воды, который иногда бывает нешуточный?//

Согласен с Юджином) к весне ждем-с вагон мата и недовольства от водителей и родителей обленившихся детей кои подвозят свои "сахарные" чада к воротам школы, за "невидимость" из за потока воды этого недолежачего полицейского) вони будет хоть отбавляй)

[Исправлено: abaika95, 12.10.2019 - 23:33]
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§ Coopidon
Re: Тернистый путь в школу-2
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, нет нужды беспокоиться.
В век, когда, как известно, космические корабли бороздят. А еще, когда, как известно, у нас рост везде, кроме сельскохозяйственного. Вода просто обязана преодолеть эти писят см.
Есть такое слово-надо!
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§ Серый волк
Re: Тернистый путь в школу-2
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вони будет хоть отбавляй)

Мальчиш-плохиш, лопая ночью в буфете варенье шефа, случайно выдал самую страшную тайну акимата!
Все публикации журналистов и обращения граждан они измеряют в вони!
:lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Тернистый путь в школу-2
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 828
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.10.19 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Все публикации журналистов и обращения граждан они измеряют в вони//

Как в акиматах рассматривают и называют публикации и обращения не в курсе(в отличия как ни странно от тебе платный Российский комментатор) вообще много всякого о деятельности и внутренней кухне администрации знаешь) интересно откуда?) Журналистом или акиматчиком был?а может и есть?)

Имею ввиду что конструктивные публикации про теже остановки и этот переход это хорошая и нужная вещь)

Но когда возмущаются на ровном месте(нытье ради нытья) пример с отоплением(недавно тут была новость) это уже вонь) вот и водители начнут к весне писать,срежте этот недолежачий недополицейский пусть ребятишки которые идут в школу со дворов тонут но мы зато будем красиво гонять по этой улице)

[Исправлено: abaika95, 13.10.2019 - 01:40]
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§ Серый волк
Тернистый путь в школу-2
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О господи! Он ещё здесь сидит!
Караулит в половину третьего ночи по Назарбаевскому времени!
:-)
Вы уж определитесь, как-нибудь платный российский, или в конкурирующем акимате!
:lol: :lol: :lol:
В акимат меня ещё кажется никто не записывал. ;-)


Цитата:
abaika95:
от тебе платный Российский комментатор) вообще много всякого о деятельности и внутренней кухне администрации знаешь) интересно откуда?) Журналистом или акиматчиком был?а может и есть?)


"От тебя". по правилам нужно писать. :-)
"От тебе" в нашей области не применяют.
Интересно, а вот такая скобка, открывающая, у них есть? "("
Цитата:
abaika95:
(недавно тут была новость) это уже вонь)

Кругом одна она!
Граждане журналисты и все остальные, не возмущайте Абайку номер 95!
А то весь город задохнется!
Но тут уже ещё одна книга нужна.

10 рублей! ;-)

А тем временем где-то в цивилизованной стране без вони :lol:
https://twitter.com/kashthefuturist/status/1175250545017098241

Пока ещё не знаю, сколько рублей за ссылку, Абайка не отарифил. ;-)

[Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:23]
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