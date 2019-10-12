Цитата: Ваш земляк:

Особенно обрадовал охотник,который заблудился в тайге,проплутавший в ней 7 дней и вышедший к Сказочному гладко выбритым.А у охотника бинокль Сваровски за 52 с половиной тысячи рублей.Это какой-то элитный охотник!

Это всё понятно - на это и рассчитано. Но кроме твиттера неизвестного автора, пруфы будут? Или ты социальным сетям веришь?