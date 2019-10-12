Серый волк Re: Тернистый путь в школу-2 #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10695

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:16 Тсссс! Это спецшкола где спецслужбы в тайне готовят покорителей Марса!



Марсоход Кьюриосити нашел таки там воду!

Хвала акимату!

Подготовленные здесь школьники в недалёком будущем наденут спецовки и скафандры и полетят!

И вот тогда то им и пригодятся навыки преодоления бурных потоков, арыков и бурлящей воды по кирпичикам!



Главное не забывайте, что те, кто просто оступился в потоке и попал на пятую точку, те приземлились!



А этим детям повезёт боьше. Они используя полученные технологии вполне имеют шансы примарситься!



На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!