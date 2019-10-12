Coopidon Арабские шейхи охотятся на казахстанских дроф. Зачем РК это соглашение? #5





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Регистрация: 08.10.19 (Пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата: abaika95:

Почему бы и нет?) если лишняя копеечка будет в бюджет падать, не все же энергоресурсами заробатывать) соседи вон во всю развивают эту отрасль и нам нужно не отставать

Да, это так!

Тем более, есть же разные виды туристов. Турция, Египет. В Таиланде секс-туризм. Во Франции- Елисейские поля и Эйфелевая башня.

Надо чтобы министры изучили и внедрили. Чтобы мы тоже не отставали.