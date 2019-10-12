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§ NG.kz
Тернистый путь в школу-2
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<noindex>Видео</noindex>, снятое возле школы №7 10 октября, в редакцию "НГ" прислал читатель.
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§ Серый волк
Re: Тернистый путь в школу-2
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10695
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тсссс! Это спецшкола где спецслужбы в тайне готовят покорителей Марса!

Марсоход Кьюриосити нашел таки там воду! :-)
Хвала акимату!
Подготовленные здесь школьники в недалёком будущем наденут спецовки и скафандры и полетят!
И вот тогда то им и пригодятся навыки преодоления бурных потоков, арыков и бурлящей воды по кирпичикам!

Главное не забывайте, что те, кто просто оступился в потоке и попал на пятую точку, те приземлились!

А этим детям повезёт боьше. Они используя полученные технологии вполне имеют шансы примарситься! :-)

На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!
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§ abaika95
Тернистый путь в школу-2
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 826
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// но способен ли этот проем в 50 см пропустить поток воды, который иногда бывает нешуточный?//

Согласен с Юджином) к весне ждем-с вагон мата и недовольства от водителей и родителей обленившихся детей кои подвозят свои "сахарные" чада к воротам школы, за "невидимость" из за потока воды этого недолежачего полицейского) вони будет хоть отбавляй)

[Исправлено: abaika95, 12.10.2019 - 23:33]
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§ Coopidon
Re: Тернистый путь в школу-2
Coopidon


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Сообщений: 29
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 12.10.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, нет нужды беспокоиться.
В век, когда, как известно, космические корабли бороздят. А еще, когда, как известно, у нас рост везде, кроме сельскохозяйственного. Вода просто обязана преодолеть эти писят см.
Есть такое слово-надо!
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