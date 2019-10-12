elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #3287





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3662

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:55 Цитата: Ваш земляк:



Н даже смотреть не стал. Не понимаю, чего может. Вам там конечно видней. Но Путин войну чеченскую остановил, развал России (Сибирь - Центр). Производство поднял, Ходорковских наказал. Чего ещё Вы хотите от него увидеть и услышать.???

Крым вернул, Страну с колен поднял. Просто самим пора тоже жить по законам