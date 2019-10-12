/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36955
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 октября, параметры социально-экономического развития Костанайской области с начала года были предметом рассмотрения на расширенном заседании облакимата. Сразу было отмечено, что в регионе существенно выросло производство продукции машиностроения, металлургии.
Читать новость

* drakon
Re: «По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Небудет - хлеба,
Небудет и - песни... :oops:
Профайл

* elektron
«По всем направлениям рост, кроме сельского хозяйства» - Архимед Мухамбетов об итогах 9-ти месяцев
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3662
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Небудет - хлеба,Небудет и - песни...

Да всё там будет, что они, не люди, чтоли.???
Ну делов то всего просрали, а жизнь то вся впереди! :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 5
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх