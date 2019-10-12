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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вам там конечно об этом только мечтать.
В лужах стойте
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кстати наш ресторан Алекс Витал Работает?

Так Витал - здесь, в деревне.
Только проверил. Наверное -
"кинул", тебя... :lol:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так Витал - здесь, в деревне

И к тебе не зашёл?
Тут его ищут, где остановился?
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно,ответа нет
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может разбудить акима некому.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17524
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Странно,ответа нет

Виталик - заходил, потом пошли
в ресторан... :lol: :oops: :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4044
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 12.10.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик,носик не показывает на форум
Быть может за прошлый бенефис переживает :lol:
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