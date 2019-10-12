alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #3284





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5319

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:25 Жизнь меняется.

Сейчас как, ты куда пропал, хлеб покупаю в соседнем подъезде.

Раньше _ поехал в Москву, через десять дней приехал. Вот он я.

Или в Италию например уехал, через три месяца приехал. Встречайте.

Нет, позвонить теоретически можно было.

Теоретически. вру. Надо было один раз.

Позвонили. Но там была сложная ситуация.



[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 20:29]