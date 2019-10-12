alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2373





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5319

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:02 Цитата: drakon:

Так Витал - здесь, в деревне

И к тебе не зашёл?

Тут его ищут, где остановился?