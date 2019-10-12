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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нормальный

Для ненормальных головой.
Тебе же ответили.
Жареные максы тоже наверное.
Кому то нравятся.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Второй сорвался с крючка:

Теперь вы пара.
Ты спросил,искал, он
ответил.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 15:37]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная практика бывших ментов.
Доносы.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 17:58]
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1349
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Александр на личности не переходи, без порожняка. Тебя-же уже неоднократно всяких статусов лишали, думай головой, без оскорблении.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Александр тебе не надоело провокациями заниматся, не важно кто где ранее работал. Высказывай своё субъективное мнение по заметкам и не более того.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1349
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Всегда занимаешься оскорблениями оппонентов, разжиганиями всякими, в том числе на националной почве, всё-же в архиве сохранено. Какие цели преследуешь, правоохранительным органам надо на тебя обратить присвтальное внимание, это моё субъективное мнение.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1356
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.10.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда делаешь людям добро, то добрые люди это ценят, равнодушные — забывают, а наглые становятся еще наглее.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Наглые да, они такие.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простобуромпрутотключивразум.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.10.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут про отдых Сказочного прочитал. https://twitter.com/borisabramich/status/1181244218322370560

[Исправлено: Ваш земляк, 12.10.2019 - 19:39]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12009
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.10.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
тут про отдых Сказочного прочитал. https://twitter.com/

И теперь попробуй найти эту же информацию на сайте телеканала "Звезда". Это будет критерием твоего критического мышления. Или ты все сообщения в социальных сетях за истину принимаешь, ведь главное - эта "истина" соответствует твоей картине мира, а правда или нет - неважно?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А говорят в Москве кур доят.
Читал сегодня. Вот ведь. Дела.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да забыл добавить.
Кто не спрятался я не виноват
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь меняется.
Сейчас как, ты куда пропал, хлеб покупаю в соседнем подъезде.
Раньше _ поехал в Москву, через десять дней приехал. Вот он я.
Или в Италию например уехал, через три месяца приехал. Встречайте.
Нет, позвонить теоретически можно было.
Теоретически. вру. Надо было один раз.
Позвонили. Но там была сложная ситуация.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 20:29]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2795
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.10.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Особенно обрадовал охотник,который заблудился в тайге,проплутавший в ней 7 дней и вышедший к Сказочному гладко выбритым.А у охотника бинокль Сваровски за 52 с половиной тысячи рублей.Это какой-то элитный охотник!
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