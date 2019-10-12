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§ NG.kz
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мажилисе обсудили новый законопроект о туризме в Казахстане, который представил вице-министр культуры Уркен Бисакаев. Он предложил разрешить в нашей стране трофейную охоту и позволить за большие деньги охотиться на диких животных.
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5...


Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два года, якобы всех истребят. Взрослые люди всякую ерунду несут, на ровном месте, не владеют ситуацией.

Архары дары природы, туристы нам нужны, разрешили-же шейхам соколиную охоту, это-же не говорит о том, что всех дрофов которые в красную книгу занесены будут уничтожены. Ну и на архаров будет спрос, в других странах практикуется, как ранее отмечал, старые особи все равно отдадут концы. Тем более отдельные туристы приезжают именно для охоты, для них это как хобби. привлекать следует.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
грамотей

Ярлыки, клички, не присваивай.

Тут не сизо. Как ты привык.
Иди пробежись на Семина 5, проверься.
Будет положительная.
Сразу и положат. На сохранение.
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