Kairat stayer Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1343

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:58 Цитата: drakon:

Срочно разводите - Архаров. Туристов вам найду штук 5...



Так, грамотей Алекс против, но кто его будет слушать. Речь-то идёт о лицензированном отстреле. Вона Юля указывает, что за два года, якобы всех истребят. Взрослые люди всякую ерунду несут, на ровном месте, не владеют ситуацией.



Архары дары природы, туристы нам нужны, разрешили-же шейхам соколиную охоту, это-же не говорит о том, что всех дрофов которые в красную книгу занесены будут уничтожены. Ну и на архаров будет спрос, в других странах практикуется, как ранее отмечал, старые особи все равно отдадут концы. Тем более отдельные туристы приезжают именно для охоты, для них это как хобби. привлекать следует.