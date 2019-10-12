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§ NG.kz
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мажилисе обсудили новый законопроект о туризме в Казахстане, который представил вице-министр культуры Уркен Бисакаев. Он предложил разрешить в нашей стране трофейную охоту и позволить за большие деньги охотиться на диких животных.
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

За клевету тебя точно привлекут, дело времени, а архаров будут отстреливат.
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§ Гога
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1355
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.10.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
*В 2000 году Казахстан посетило 1,47 млн иностранных туристов. К 2012 году их число возросло до 4,81 миллиона,*
- Это хотят сказать - что отстрел *в год до 30 горных баранов и архаров* приведет *увеличить приток туристов – до 30%, если верить мировому опыту *??? То есть на 1,5 миллиона туристов станет больше ??? Что там курят ?? Kairat stayer помоги разобраться !!

[Исправлено: Гога, 12.10.2019 - 12:45]
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соколиная охота есть и на архаров надеюсь будет, собаки лают а караван идёт.
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

У чиновника спросите из министерства, который не особо владеет обстановкой, может что-то и пояснит.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
тебя точно привлекут, дело времени, а архаров будут отстреливат.

Тебя за пособничество убийства архаров привлекут, и посадят вас. Эту банду.
Которая такое разрешила за большие деньги.
Это преступление. Против страны.
Распетушился смотрите на него.
Привлекут. Дело времени.
Говорят же что ментов бывших не бывает.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 16:21]
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
собаки лают

Собаками всех обозвал.
Не в себе ты.
Убийца архаров.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2019 - 16:27]
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:


На личности не переходи.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У чиновника спросите из министерства, который не особо владеет обстановкой, может что-то и пояснит.

Петросяну перешлите.
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§ Kairat stayer
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно делают, что внесли предложение отстреливать старых особей архаров, туристов больше будет и казна пополнится.
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§ Kairat stayer
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вона на иллюстративном фото, из трех самцов на первом плане, двоих точно можно отстрелить, вреда не будет, как указано в заметке, популяция увеличится.
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если разрешили лицензированную охоту на дрофов и на архаров надо разрешить, польза будет.
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§ drakon
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
туристов больше будет

Цитата:
Гога:
К 2012 году их число возросло до 4,81 миллиона,*

Сегодня наверное уже 6 млн.туристов ежегодно-
приезжают. Скоро на каждого жителя - будет
1 турист. Срочно разводите - Архаров.
Туристов вам найду штук 5... :lol: :oops: ;-)
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§ Kairat stayer
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1343
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
*увеличить приток туристов – до 30%, если верить мировому опыту *???


Может журналисты из контекста вырвали фразы, возможно речь шла, в части касающейся организации услуг связанных с охотой для туристов. Если за весь туризм, тогда конечно невозможно увеличить поток на 30%.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За большие деньги
Похоже бывший мент и родину готов продать.
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§ alex_60
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, ну такое, надо расстреливать архаров за большие деньги, потому что они старые.
Далеко пойдёт, у нас много что то старого поколения, которые не как менты в 40 лет выходили, а в 63.
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