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≡ Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 октября читатель "НГ" прислала нам фотографии затопленной дождями остановки "Центральный рынок, верхняя оптовка". Люди вынуждены были ждать автобус под открытым небом. В тот же день на остановку прибыли рабочие и техника...


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§ abaika95
Re: Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Позитивненько//

Это тоже аким сказал ?)или это уже журналисты НГ резюмируют?)

А вообще молодцы, оперативно) сейчас правда набегут любители нытья и один Российский платный тролль понапишут всякого ) ждем-с)
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§ drakon
Re: Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17522
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.10.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Завтра заасфальтируем", - сообщил аким Костаная.

Ну что? День заканчивается. Заасфальтировали?... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Заасфальтировали

Давно уже. ты за новостями смотри.
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