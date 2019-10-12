abaika95 Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 816

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:05 Ну правильно зачем слушать гособвинителя что то там щебечущего, когда продовец-покупатель обо всем уже договорились, теперь зато знаем расценки, жизнь молодого парня из Лисаковска стоит 3 млн. 30 тыс. Рублей, ни копейкой больше ни копейкой меньше, теперь Милана Ахмедова может у папы попросить на день рожденье скинуть ей на карту миллиончиков 6,и прокатиться на эти деньги по тротуару или в остановку с людьми вьехать че уж там , все продаеться и все покупаеться........