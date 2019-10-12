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≡ Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Челябинске прекращено уголовное дело в отношении виновницы ДТП, в котором в июне погиб 26-летний житель Костанайской области. Молодой человек проходил обучение в одном из вузов Челябинска.
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§ abaika95
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
abaika95


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Сообщений: 816
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.10.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно зачем слушать гособвинителя что то там щебечущего, когда продовец-покупатель обо всем уже договорились, теперь зато знаем расценки, жизнь молодого парня из Лисаковска стоит 3 млн. 30 тыс. Рублей, ни копейкой больше ни копейкой меньше, теперь Милана Ахмедова может у папы попросить на день рожденье скинуть ей на карту миллиончиков 6,и прокатиться на эти деньги по тротуару или в остановку с людьми вьехать че уж там , все продаеться и все покупаеться........
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§ elektron
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да жесть, какое примирение? Убийство. Слов нет. Куда мир катится.
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§ 3DO
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
3DO


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Сообщений: 1940
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсурд какой-то, никогда не понимал факта примирения в таких случаях. Мне кажется, люди идущие на примирение в таких случаях, когда обвиняемый - все таки и виновный доказанный, просто продают за бабло жизнь (или смерть) своих близких.
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§ 3DO
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
3DO


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Сообщений: 1940
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А //// 21-летняя //// и дальше будет радоваться жизни.
Кстати, что там с этой бабой на "финике" из за которой пострадал водитель/пассажир Пежо и погиб парень на скутере?

[Исправлено: Ольга Колоколова, 12.10.2019 - 12:29]
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§ Сталкер
Re: Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска...
Сталкер


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Сообщений: 55
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.10.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Семья девушки выплатила родственникам погибшего 30 000 рублей. По решению суда девушка должна будет выплатить семье погибшего еще 3 миллиона рублей" - "В случае удовлетворения судом гражданского иска о компенсации морального вреда потерпевшая ещё долго могла бы ждать взысканий с виновника ДТП, особенно если та не работает и взять с неё нечего".
Нормально так... Как примирение то произошло, если моральный вред должен быть заглажен по решению суда, когда как необходимым условием, как там написано, для примирения является заглаживание морального вреда в полном объёме - по смыслу до прекращения дела ("заглажен", а "не должен быть заглажен").
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§ elektron
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Объясните, как возможно примирение, в случае со смертельным исходом?
Просто вопрос, если что. Не Юрист. Интересно просто. На каком уровне законодательство, допускает такое попустительство.

[Исправлено: elektron, 12.10.2019 - 07:46]
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§ elektron
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то может тому, который другому в пах ножом ткнул, да так,что умер. тоже может можно примериться?
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§ 3DO
Мать погибшего в Челябинске студента из Лисаковска примирилась с виновницей ДТП
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:52
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