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§ NG.kz
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36952
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.10.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мажилисе обсудили новый законопроект о туризме в Казахстане, который представил вице-министр культуры Уркен Бисакаев. Он предложил разрешить в нашей стране трофейную охоту и позволить за большие деньги охотиться на диких животных.
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§ Kairat stayer
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1331
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.10.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Соколов не истребляли, а вывозили


Сколько вывезли и сколько осталось, зачем клеветой занимаешься?
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§ elektron
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сколько вывезли и сколько осталось, зачем клеветой занимаешься?

Смотря каких, если Дроф, то их разводят в питомниках, зачем арабским шейхам ехать в Казахстан? А если имеются в виду Балобан, то редкая птица. Всего пару сотен, если не меньше. На грани истребления.
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§ elektron
Re: Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3655
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.10.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Вот и весь смысл сей инициативы.

Согласен, понты это всё, а после хоть потоп
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§ 3DO
Минкультуры представило законопроект, разрешающий охоту на архаров в Казахстане
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1940
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.10.19 - 12:24
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