Цитата: Kairat stayer:

Сколько вывезли и сколько осталось, зачем клеветой занимаешься?

Смотря каких, если Дроф, то их разводят в питомниках, зачем арабским шейхам ехать в Казахстан? А если имеются в виду Балобан, то редкая птица. Всего пару сотен, если не меньше. На грани истребления.