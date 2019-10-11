Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #3261





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2792

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:10 Я подписался на Ютубе на канал Кузно.Там итальянцы знакомятся с культурой России и не только России.Пробуют блюда и напитки народов из бывшего СССР,смотрят видео,клипы,фильмы и мультфильмы.Очень интересно наблюдать за их реакцией.Там,кстати,был эпизод про кухню Казахстана.Желающие могут посмотреть.Прикольно!А ещё мне понравился выпуск,где итальянцы слушают Наргиз,Казку и Димаша.Что понравилось в этом выпуске - итальянцы не узнали Confessa Челентано в исполнении Димаша.Кстати,там,в Италии,эту песню не особо знают!Вот это меня удивило больше всего.