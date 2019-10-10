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§ NG.kz
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева предложила выделять из госбюджета 3 млн тенге на первую свадьбу молодоженам в качестве «свадебного капитала». Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Результаты опроса

§ drakon
Re: Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17515
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.10.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал за пункт 4.
А надо было за 3.
За всю жизнь,жениться можно
5 раз. И нахаляву получить
15 млн.тенге... :lol: :oops:
Профайл

§ Медный
Re: Журналист и общественный деятель Гульжан Ергалиева...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2699
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 12.10.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Популистский маразм
Профайл
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