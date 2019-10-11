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§ NG.kz
Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова, расторгается - аким Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36949
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.10.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На многочисленные жалобы костанайцев на состояние улицы Дощанова, которая уже ремонтируется уже год, аким города Кайрат АХМЕТОВ отреагировал на своей странице в Instagram.
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§ olegggon
Re: Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова,...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.10.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не сообщают, сколько уже уплачено, на какие сроки всё было рассчитано, какие общие суммы и сколько заплатят новым подрядчикам? Во всех цивилизованных странах срок исполнения работ чуть ли не самое главное.
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§ lelik1375
Re: Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова,...
lelik1375


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Сообщений: 393
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 11.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Во всех цивилизованных странах

И это основная причина того, что происходит вокруг. 8-)
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§ директор пляжа
Re: Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова,...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Во всех цивилизованных

мы живем в самой прекрасной стране на свете! а все остальные нам завидуют! (с)
ну и что?! зато у нас 2 президента) :lol:
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§ yudjin
Re: Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова,...
yudjin


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Сообщений: 6143
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.10.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В рамках программы ЕБРР в 2018 году подрядной организацией ТОО «Дала»

...кому Дала? сколько Дала? и за что Дала? ...надеюсь разберется суд.
На ум сразу же приходит не ремонт, а уродливой извращение на проспекте Абая, которое сотворила всем известная шарага Енбек, все недоделки которой сначала наш акимат покрывал, потом доделывал и переделывал, в итоге бабки ушли не понятно за что, руководство шараги в бегах, а её саму признали наиболее коррумпированным государственным предприятием в уголовно-исполнительной системе Казахстана с 30 преступлениями за 3 года...хищения и взятки...А с заказчиков, как с гуся вода...
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§ Coopidon
Re: Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова,...
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.10.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
связи с чем прошу жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Не понимаю
А раньше, пока шёл ремонт, нельзя было понять, что подрядчик не справляется?
Если только :-o может весь асфальт ушёл на ремонт ауежая...
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§ Сабыр
Re: Договор с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Дощанова,...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу бы армянам отдали и не мучились! 2 года глину месили! Кто эта "дала"?? А ары знают толк в дорогах))
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