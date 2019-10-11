Цитата: - В рамках программы ЕБРР в 2018 году подрядной организацией ТОО «Дала»

...кому Дала? сколько Дала? и за что Дала? ...надеюсь разберется суд.

На ум сразу же приходит не ремонт, а уродливой извращение на проспекте Абая, которое сотворила всем известная шарага Енбек, все недоделки которой сначала наш акимат покрывал, потом доделывал и переделывал, в итоге бабки ушли не понятно за что, руководство шараги в бегах, а её саму признали наиболее коррумпированным государственным предприятием в уголовно-исполнительной системе Казахстана с 30 преступлениями за 3 года...хищения и взятки...А с заказчиков, как с гуся вода...