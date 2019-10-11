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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4043
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.10.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты там вчера на астану арена не ходила случаем?Отборочный евро футбол Кз Кипр 1:2.

Матч поздненько был
А я здесь одна
Молодая и красивая,сцыкотно однако :lol:
Россиян ночью смотрела.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.10.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Молодая и красивая,сцыкотно однако

Ну и правильно.
Искать приключений.
Не к чему.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.10.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Коты и кошки через своих хозяев ищут киллера.. Для начала без опасности для жизни.чтобы такие анекдоты забыли. Потом посмотрим.

Чото я тупанул...
Мораль Вашей мысли куда то мимо меня прошла, сбоку
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.10.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но опять же, в рамках понятия "двойственное отношение

Типичный еврейский подход.Я понимаю,иначе не выжить...Здесь многие этим грешат...

[Исправлено: Ваш земляк, 11.10.2019 - 21:39]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.10.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могу только надеется, что анекдот не про кота , опять :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2792
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.10.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я подписался на Ютубе на канал Кузно.Там итальянцы знакомятся с культурой России и не только России.Пробуют блюда и напитки народов из бывшего СССР,смотрят видео,клипы,фильмы и мультфильмы.Очень интересно наблюдать за их реакцией.Там,кстати,был эпизод про кухню Казахстана.Желающие могут посмотреть.Прикольно!А ещё мне понравился выпуск,где итальянцы слушают Наргиз,Казку и Димаша.Что понравилось в этом выпуске - итальянцы не узнали Confessa Челентано в исполнении Димаша.Кстати,там,в Италии,эту песню не особо знают!Вот это меня удивило больше всего.
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